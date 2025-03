Anche per il Gruppo Bmw nel 2024 calo di ricavi e utili. Volano le vendite di Bev a 426.536 unità (+13,5%)

Sono stati l'andamento negativo del mercato in Cina e l'interruzioni delle consegne collegate all'introduzione obbligatoria dell'Integrated Braking System (IBS) che ha bloccato le consegne a influenzare soprattutto nella seconda parte dell'anno il risultato finanziario del Gruppo Bmw nel 2024. Come è stato annunciato nella conferenza annuale da Olver Zipse ceo del Gruppo Bmw e dal cfo Walter Mertl, gli utili del segmento automotive prima del risultato finanziario (EBIT) sono stati di 7,893 miliardi di euro con i 12,981 del 2023 con una decrescita del 39,2%. Migliore la situazione a livello di ricavi, con un risultato di 142,38 miliardi nel 2024, in calo dell'8,4% rispetto all'anno precedente quando avevano toccato i 155,498 miliardi. Il flusso di cassa libero dell'automotive nel 2024 è stato di 4,852 milioni (nel 2023 era stato di 6,942) sostanzialmente per effetto di investimenti realizzati pari a 18,2 miliardi.

Nel quarto trimestre, grazie alla pianificata significativa riduzione delle scorte, il Gruppo Bmw ha visto crescere il flusso di cassa libero del 326% passando da 1,183 a 5,043 miliardi. Sulla base di questi risultati - che erano stati stabiliti nel settembre scorso - e per effetto di una nuova strategia di distribuzione degli utili, il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza del Gruppo Bmw proporranno un dividendo di 4,30 euro per azione ordinaria e 4,32 per le privilegiate, valori che rendono il dividendo per l'anno fiscale 2024 il quarto più alto nella storia di Bmw. Nel corso dell'evento è stato ricordato che gli investimenti per Neue Klasse sono aumentati in modo significativo, facendo salire lo scorso anno del 17,1% la spesa a 9,078 miliardi contro i 7,755 del 2023. Il rapporto R&S per l'intero anno è stato del 6,4% (era stato del 5,0% nel 2023) e ciò ha influito sui risultati complessivi.

Al riguardo il Gruppo Bmw ha annunciato che già dal 2025 i suoi investimenti in progetti futuri diminuiranno tornando a livelli fisiologici. Nel 2024, sono aumentate significativamente le vendite totali di Bev in tutto il mondo, arrivando a 426.536 unità (+13,5%) e raggiungendo una quota di vendita di oltre il 17%. Tra le Mini circa un veicolo su quattro è completamente elettrico e in Rolls-Royce uno su tre. Se si esclude la Cina, il Gruppo Bmw ha beneficiato della crescente domanda dei clienti per i suoi modelli premium con una crescita del 4,1%. Ciò ha permesso di espandere la sua posizione di numero uno nel segmento premium a livello mondiale.