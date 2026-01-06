Elettriche, anche senza incentivi al 19% di quota in Germania. Mercato a +1,4%. Crescite record per Leapmotor, Byd (che supera Tesla) e Xpeng

BERLINO – La Germania ha archiviato il 2025 con una impennata di vendite di auto nuove: 246.439 nel solo mese di dicembre, pari ad una crescita vicina al 10% (9,7%). Nel corso dell'anno le immatricolazioni sono state quasi 2,858 milioni, con un aumento dei volumi dell'1,4% grazie alla spinta degli ultimi mesi. Un risultato sorprendente perché da tempo viene ventilata l'introduzione di nuovi incentivi per l'elettrificazione del parco circolante, ma gli automobilisti non hanno evidentemente voluto aspettare e hanno anche approfittato di prezzi interessanti.

Con 545.124 registrazioni, le elettriche hanno superato il 19% di quota con una crescita percentuale del 43,2%. Nel complesso sono state commercializzate anche il 19% in più di ibride (quasi 1,128 milioni), pari ad una penetrazione del 39,5% (le plug-in da sole hanno rappresentato poco meno dell'11% del totale, +52,3%). Tra i modelli a zero emissioni sono stati targati anche 49 veicoli a celle a combustibile e uno alimentato a idrogeno. La riduzione complessiva delle emissioni di Co2 della flotta di nuova immatricolazione è stata significativa: -11,7% a 105,8 g/km (in novembre addirittura sotto quota 100).

Il contributo dei privati è stato più importante rispetto a quello aziendale, che ha rappresentato tuttavia il 66% dei volumi: attraverso il primo canale le vendite sono aumentate del 5,1%, attraverso il secondo sono scese dello 0,6%. Con il 32,4% il grigio è stato il colore di carrozzeria preferito, seguito da nero e bianco. Fra i singoli marchi, addirittura spaventosa la crescita percentuale della Leapmotor, che ha un'intesa con Stellantis: +3.990% con quasi 7.300 immatricolazioni. Anche gli altri tre rilevantissimi aumenti sono ascrivibili a costruttori cinesi: +934 per la Lynk&Co (una joint venture tra Volvo e Geely, che controlla comunque anche la casa svedese) seppur con appena 703 macchine vendute, +706% per la Byd, che ha consegnato 23.306 auto con una quota dello 0,8% (ha scavalcato Tesla) e +661% per la Xpeng con quasi 3.000 esemplari consegnati.

Per Elon Musk il 2025 è da dimenticare: -48% in dicembre e -48,4% nell'anno con 19.390 consegne e un'immagine difficile da ricostruire, almeno in Germania, nonostante la Gigafactory Tesla nel Brandeburgo. Anche la francese Alpine ha contabilizzato un aumento in tripla cifra nel 2025: +134% con 1.046 registrazioni. Nella sfida tedesca, Volkswagen si è confermato il primo marchio e sempre il solo a due numeri: 19,6% di quota (+4,5%). Sul podio assoluto ci sono poi Mercedes con il 9,1% (+1%) e Bmw con l'8,9% (+8,9%). Audi (7,2%, +1,8%) ha ceduto anche la quarta posizione perché è stata scavalcata da Skoda (7,9%, +10,2%), che si è consolidato come primo marchio straniero. Per Stellantis l'anno ha riservato soddisfazioni parziali: al +20,5% di Alfa Romeo, al +17,4% di Maserati e al +0,6% di Jeep fanno da contraltare il -22,5% di Ds, il -14,6% di Peugeot, il -7,9% di Citroen e di Opel e il -5,8% di Fiat.