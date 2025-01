Anfia, nel 2024 in Europa venduti quasi 3 milioni di veicoli in meno rispetto al 2019

Secondo i dati diffusi oggi da Acea, nel complesso dei Paesi dell'Unione europea allargata all'EFTA e al Regno Unito a dicembre le immatricolazioni di auto ammontano a 1.091.131 unita, il 4,1% in piu rispetto a dicembre 2023. Nell'intero 2024, i volumi immatricolati raggiungono 12.963.614 unita, in rialzo di appena lo 0,9% rispetto al 2023 e in calo di circa 3 milioni rispetto al 2019. «Nell'ultimo mese dell'anno il mercato europeo dell'auto torna ad avere segno positivo (+4,1%), portando l'intero 2024 a superare, come previsto, i 12,9 milioni di immatricolazioni, con volumi in rialzo di appena lo 0,9% rispetto al 2023 - afferma Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA. A dicembre, soltanto due dei cinque major market (incluso UK) registrano una crescita: a doppia cifra in Spagna (+28,8%) e piu contenuta in Francia (+1,5%).

Mantengono, invece, il segno meno la Germania (-7,1%) e l'Italia (-4,9%), mentre rimane pressoche stabile il Regno Unito (-0,2%)". «Chiuso il 2024, il 2025 si prospetta un anno ancora sfidante per l'industria automotive europea, che - ricordo - conta oltre 13 milioni di posti di lavoro nell'UE e contribuisce a circa il 7% del suo PIL, e si trova ora a dover fronteggiare profondi cambiamenti strutturali e tecnologici, quali il percorso di decarbonizzazione, la digitalizzazione, nuovi competitor e un contesto geopolitico in evoluzione. E' importante - conclude Vavassori - intervenire quanto prima per stimolare un'inversione di tendenza ed evitare perdite sostanziali a livello di occupazione e di creazione di valore, cosi da preservare la competitivita europea e al tempo stesso raggiungere gli obiettivi climatici garantendo una transizione equa per lavoratori ed aziende».