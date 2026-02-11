Anfia: 238.000 auto prodotte in Italia nel 2025 (-19,8%). A dicembre una crescita del 13%

Nel 2025 in Italia sono state prodotte 238mila vetture, il 19,8% in meno del 2024. Il totale degli autoveicoli prodotti nell'arco dei 12 mesi, si attesta a 474mila unità, in calo del 19,8% rispetto al totale annuo del 2024. Lo evidenzia Anfia. Secondo i dati Istat, a dicembre 2025, l'indice della produzione per il solo settore automotive e invece in crescita, nello specifico del 13,5% rispetto a dicembre 2024, e +6,9% rispetto al mese precedente. Nel cumulato annuo del 2025, l'indice della produzione industriale, nel suo complesso registra un calo (-0,2%).

Nello stesso periodo, il settore automotive registra un decremento del 10,3%. Anfia ricorda che a dicembre 2025, l'indice della produzione di autoveicoli e in crescita del 35,3% nel mese e cala del 15,3% nel cumulato; l'indice della produzione di carrozzerie R&S cala del 20%% nel mese e cala (-1,5%) nel cumulato e l'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli incrementa dell'1,2% nel mese ed e in calo del 4,8% nel cumulato.

«A dicembre l'indice della produzione automotive italiana inverte la tendenza negativa dei tre mesi precedenti e registra una crescita (+13,5%) - afferma Gianmarco Giorda, direttore generale di Anfia. Anche l'indice della fabbricazione di autoveicoli recupera con un rialzo a doppia cifra nel mese (+35,3%) - complice la variazione positiva registrata, secondo i dati preliminari di ANFIA, dalla produzione di autovetture, +104,3% rispetto a dicembre 2024, che aveva registrato volumi molto bassi preludendo a un difficile 2025, per un totale di circa 22.000 unita prodotte - mentre l'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori chiude in lieve crescita, a +1,2%".

Dal punto di vista dei volumi produttivi annuali, «il 2025 e stato un 'annus horribilis': la produzione di autoveicoli chiude con quasi il 20% in meno rispetto al 2024, che era gia stato un anno critico a livello di volumi. L'auspicio per l'anno in corso e che, grazie all'allocazione delle risorse previste dal Fondo automotive del Mimit in occasione dell'ultimo Tavolo automotive - che saranno dedicate anche a misure a sostegno dell'offerta - e al lancio dei nuovi modelli attesi per il 2026, i volumi produttivi nazionali possano presto risollevarsi».