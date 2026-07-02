Anfia, a giugno segnali incoraggianti dal mercato italiano. Bene l'elettrico a quota 10,2%

La crescita delle immatricolazioni in Italia in giugno (+10,59%, con un +9,58% nei sei mesi) è "un segnale incoraggiante, che auspichiamo possa consolidarsi con una programmazione quinquennale di misure a sostegno dell'installazione delle infrastrutture di ricarica private e condominiali – come previsto dal recente Dpcm Automotive - provvedimento essenziale per superare uno dei principali gap che limitano la diffusione della mobilità elettrica in Italia". Lo ha detto Roberto Vavassori, presidente di Anfia, sottolineando la "buona crescita dell’elettrico, con una quota delle vetture Bev del 10,2% nel mese e si attesta all’8,5% nella prima metà dell'anno".

Detto questo, spiega Vavassori, "è necessario che il percorso di decarbonizzazione della mobilità continui ad essere accompagnato da un approccio pragmatico e tecnologicamente neutrale nella definizione del quadro regolatorio, tenendo conto che oltre il 90% degli automobilisti italiani continua a orientarsi verso altre tecnologie di alimentazione". Secondo Anfia la transizione deve essere sostenuta con strumenti volti a favorire l'evoluzione della domanda, tenendo conto, al contempo, delle esigenze dell'intero mercato e dei consumatori finali. Analizzando le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina vedono il mercato di giugno in calo del 15,6%, con quota di mercato del 18,1%; allo stesso modo, le diesel calano del 30,3%, con una quota del 6,5%. Nel primo semestre 2026, le immatricolazioni di auto a benzina calano del 17,1% e quelle delle auto diesel del 25,4%, rispettivamente con quote di mercato del 19,8% e del 6,9% (prima volta sotto il 7%).

Le autovetture mild e full hybrid aumentano del 17,7% nel mese, con una quota del 45,9%; nel cumulato crescono invece del 23%, con una quota del 49,5%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili sono in rialzo del 72,4% a giugno e pari al 20,8% del mercato del mese (13,3% a giugno 2025); nel cumulato incrementano dell'81% e hanno una quota del 17,5% (in aumento di 6,9 punti percentuali rispetto al cumulato del 2025).