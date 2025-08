Anfia, a luglio -22% la quota mercato benzina e +60,5% per i modelli ricaricabili: elettriche +37%, plug-in +81%

Secondo i dati del Mit sulle immatricolazioni elaborati da Anfia, in Italia le auto a benzina vedono il mercato di luglio in calo del 21,6%, con quota di mercato al 23,7%; allo stesso modo, le diesel calano del 26,1% con quota al 9,9%. Nel cumulato dei sette mesi del 2025, le immatricolazioni di auto a benzina calano del 17,7% e quelle delle auto diesel calano del 31,5%, rispettivamente con quote di mercato del 25,9% e del 10,1%. Le autovetture mild e full hybrid crescono del 4,5% nel mese con una quota del 44%; nel cumulato crescono del 9,3% con una quota del 44,1%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili crescono del 60,5% a luglio e rappresentano il 12,3% del mercato del mese (a luglio 2024 era del 7,3%); nel cumulato incrementano del 43,3% ed hanno una quota del 10,7% (in aumento di 3,5 punti percentuali rispetto al cumulato del 2024).

Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 4,9% nel mese e del 5,2% nel cumulato con vendite in crescita del 37,3% a luglio e del 29,0% nel cumulato. Le ibride plug-in aumentano dell'81,1% a luglio e del 60,0% nel cumulato. Esse rappresentano il 7,3% delle immatricolazioni del singolo mese e il 5,5% del totale da inizio anno. Nel cumulato dei primi sette mesi, Fiat Panda, Jeep Avenger e Fiat 600 occupano rispettivamente la prima, quinta e sesta posizione tra le autovetture mild/full hybrid. Nona la Peugeot 208, decima la Peugeot 3008. Tra le dieci PHEV piu immatricolate, a rappresentare il gruppo Stellantis ci sono Jeep Renegade in ottava posizione e Jeep Avenger in nona, mentre, tra le elettriche, Citroen C3 si trova al terzo posto e Jeep Avenger al sesto. Segue Leapmotor, con il modello T03 al settimo posto.