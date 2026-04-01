Anfia, a marzo corre l'auto Made in China: quota mercato totale in Italia sale al 13,2%

Prosegue la crescita delle immatricolazioni in Italia sia in marzo sia nel trimestre, registrando "il terzo mese consecutivo in crescita (+7,6%), complice un giorno lavorativo in più rispetto allo stesso mese del 2025". Secondo Roberto Vavassori, presidente di Anfia, è "di rilievo la crescita delle autovetture Made in China immatricolate in Italia che superano le 64.000 unità nel trimestre, con una quota di mercato del 13,2%".

Guardando alle alimentazioni, "prosegue il buon andamento delle auto ricaricabili Bev (8,7% di quota nel mese), anche grazie alla coda degli incentivi, e Phev (8,5%), che, nel complesso, rappresentano il 17,2% dell’immatricolato nel mese", ha detto Vavassori, secondo cui "bisogna, tuttavia, scongiurare il rischio di non raggiungere il target Pnrr al 30 giugno dal momento che si sta creando un circolo vizioso di mancate immatricolazioni causate dall'eccessiva esposizione finanziaria dei concessionari.

Auspichiamo che il Mase acceleri le pratiche di rimborso, così da dare certezza a concessionari e consumatori”. Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina vedono il mercato di marzo in calo del 18,6%, con quota di mercato del 20,2%; allo stesso modo, le diesel calano del 29,6% con quota del 6,9%. Nel primo trimestre, le immatricolazioni di auto a benzina calano del 18,6% e quelle delle auto diesel registrano una flessione del 23,6%, rispettivamente con quote di mercato del 19,8% e del 7%.

Le autovetture mild e full hybrid aumentano del 20,2% nel mese, con una quota del 50,3%, mentre nel cumulato crescono del 25,8%, con una quota del 51,5%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili incrementano dell'85,2% a marzo e rappresentano il 17,2% del mercato del mese (10% a marzo 2025); nel primo trimestre aumentano dell'85,8% e hanno una quota del 16,1% (in aumento di 6,7 punti percentuali rispetto al primo trimestre del 2025).