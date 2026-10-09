Anfia, ad agosto produzione auto quasi ferma, solo 7mila unità +0,1% rispetto al 2025

La produzione italiana di autovetture si è attestata ad agosto 2026 a circa 7.000 unità, in aumento dello 0,1% rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi otto mesi dell'anno il totale delle vetture prodotte ha raggiunto 194.987 unità, in crescita del 23,3% rispetto a gennaio-agosto 2025, secondo i dati preliminari di Anfia. Nel complesso, l'indice della produzione dell'industria automotive italiana è cresciuto dell'1,2% ad agosto e dell'11,1% nei primi otto mesi dell'anno. L'indice della fabbricazione di autoveicoli, che comprende autovetture e veicoli commerciali leggeri e pesanti, ha registrato un aumento del 62,5% nel mese e del 22,4% nel cumulato. Sono invece rimasti in calo gli altri comparti: la produzione di carrozzerie, rimorchi e semirimorchi è diminuita del 17,9% ad agosto e del 6,4% da gennaio, mentre quella di parti e accessori per autoveicoli ha perso il 20,9% nel mese e l'1,3% nei primi otto mesi.

«Ad agosto, l'indice della produzione automotive italiana registra nuovamente una crescita contenuta (+1,2%) - dichiara Gianmarco Giorda, direttore generale di Anfia -. L'indice della fabbricazione di autoveicoli si mantiene in forte aumento (+62,5%), anche se, secondo i dati preliminari di Anfia, la produzione di autovetture nel mese riporta un minimo rialzo (+0,1%). Risulta invece in peggioramento l'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori, che chiude il mese a -20,9%, riflettendo ancora le difficoltà della filiera produttiva europea e tedesca in particolare, essendo la Germania il primo mercato di destinazione della nostra componentistica.

In questo quadro, è fondamentale rafforzare le condizioni per sostenere gli investimenti, l'innovazione e la competitivita delle imprese, dando piena attuazione agli strumenti previsti dal Dpcm Automotive, a partire dai Mini contratti di sviluppo e dagli Accordi per l'innovazione finalizzati a sostenere nuovi progetti di ricerca e sviluppo». Parallelamente, Anfia «prosegue il confronto con i parlamentari europei per promuovere misure concrete di valorizzazione delle produzioni europee, comprese quelle italiane, anche e soprattutto nell'ambito dell'Industrial Accelerator Act».