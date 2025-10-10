Anfia, cresce produzione automotive ad agosto: +24,2%. Ma cumulato 8 mesi resta negativo, -13,7%

Ad agosto 2025, secondo i dati Istat la produzione dell’industria automotive italiana nel suo insieme registra una crescita del 24,2% rispetto ad agosto 2024, mentre nei primi otto mesi del 2025 diminuisce del 13,7%. Lo rileva Anfia. Guardando ai singoli comparti produttivi del settore, l’indice della fabbricazione di autoveicoli registra una variazione tendenziale positiva del 6,3% ad agosto 2025 e diminuisce del 19,9% nei primi otto mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024; quello della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi registra un rialzo del 37,8% nel mese e del 3,9% nel cumulato, e quello della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori aumenta del 32,7% nel mese e cala del 7,7% a gennaio-agosto 2025.

Secondo i dati preliminari di Anfia, la produzione domestica delle sole autovetture ad agosto 2025 ammonta ad oltre 4.500 unità, in calo del 27,4% rispetto ad agosto 2024. Il comparto produttivo automotive si colloca nel contesto di una produzione industriale italiana complessiva in calo ad agosto 2025 rispetto ai livelli dell’ottavo mese dello scorso anno. L’indice della produzione industriale nel suo complesso, infatti, registra una flessione del 2,7% ad agosto e chiude a -1% i primi otto mesi dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2024. Il fatturato dell’industria in senso stretto (escluso il comparto Costruzioni) registra una variazione positiva dell’1,3% a luglio 2025, ultimo dato disponibile (+1,1% sul mercato interno e +1,5% sui mercati esteri) e chiude i primi sette mesi dell’anno a -1,3% (-1,2% il mercato interno e -1,5% i mercati esteri).