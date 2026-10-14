Filiera italiana motorsport prima in Europa. Anfia, “Ecosistema economico e tecnologico ad altissimo valore”

L'industria italiana del motorsport è la prima nell'Unione europea per importanza e rappresenta un patrimonio strategico per l'innovazione, l'occupazione e l'export. È quanto emerso dalla seconda edizione dell'Anfia Motorsport Forum, ospitata oggi a Milano nell'Auditorium di Assolombarda, con la partecipazione dei principali protagonisti della filiera delle competizioni motoristiche. Al centro dell'incontro le nuove tecnologie, la sicurezza, l'intelligenza artificiale e il trasferimento delle innovazioni dalle piste alla produzione industriale. Tra gli ospiti Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, e Thomas Laudenbach, vicepresidente di Porsche Motorsport, che ha affrontato le sfide dei nuovi regolamenti, della sostenibilità e dei carburanti sintetici.

Annunciato inoltre uno studio affidato a Teha Group per mappare la filiera italiana del motorsport a due e quattro ruote, con il contributo del team Data and Insights della Formula 1. «Il motorsport italiano rappresenta un ecosistema economico, ingegneristico e tecnologico ad altissimo valore aggiunto, con ricadute sulla mobilità stradale, l'aerospazio e la difesa», ha dichiarato Massimiliano Marsiaj, coordinatore della sezione Motorsport di Anfia. «L'obiettivo dello studio è identificare il motorsport come un vero asset industriale nazionale, evidenziandone il forte impatto su occupazione ed export, anche per favorire politiche di sostegno alla competitività del settore».