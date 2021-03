Anfia, il 37,5% della produzione italiana di auto nel 2021 sarà di vetture elettrificate

MILANO - Aumenta la produzione di auto elettrificate in Italia. Secondo i dati forniti da Anfia in occasione di una conferenza stampa congiunta con Unrae e Federauto, nel 2019 le auto elettriche e ibride erano lo 0,1% della produzione italiana, nel 2020 si è saliti al 17,2% del totale prodotto e la stima è che nel 2021 si arriverà al 37,5%. A causa della pandemia, nel 2020 la produzione complessiva di veicoli in Italia (auto, bus e veicoli commerciali) è scesa del 15% a 777mila unità, contro le 915mila unità del 2019.

Il calo produttivo è stato meno marcato rispetto alle immatricolazioni. Da ricordare che nel 2020, il mercato italiano nel suo complesso (auto, bus e veicoli commerciali) ha subito un calo delle vendite del 27% 1,565 milioni di unità. Nel dettaglio, le immatricolazioni auto sono state di 1,38 milioni di unità (-27,9%), i veicoli commerciali leggeri hanno subito un calo delle vendite del 15%, i veicoli industriali del 14% ed gli autobus del 25%. Senza gli incentivi per le auto, secondo Unrae, le vendite di auto sarebbero state ancora più basse di 100mila unità.