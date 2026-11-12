Anfia, migliora l'indice della produzione automotive in Italia: a settembre +9,4%. Nei 9 mesi prodotti 416.984 autoveicoli

«A settembre, l'indice della produzione automotive italiana registra un rialzo del 9,4%.L'indice della fabbricazione di autoveicoli conferma una crescita a doppia cifra (+22,2%), complice l'incremento registrato, secondo i dati preliminari di Anfia, dalla produzione di autovetture nel mese (+14,9%)". Lo afferma Gianmarco Giorda, direttore generale dell'Anfia. «Torna in territorio positivo - spiega - anche l'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori, che chiude il mese a +10,3%, pur rimanendo in flessione nel cumulato dei primi nove mesi.
Questi segnali di miglioramento si scontrano, tuttavia, con volumi produttivi ancora decisamente lontani dai livelli fisiologici per un Paese come il nostro. Basti considerare che solo pochi anni fa, nel 2023, la produzione nazionale di autoveicoli si attestava intorno alle 800mila unità, mentre, secondo le stime Anfia, per l'intero 2026 si fermerà a circa 520mila. In questa prospettiva, auspichiamo che l'evoluzione dei dossier europei attualmente in discussione possa presto garantire il principio di una neutralità tecnologica 'Made in Europe', in grado di sostenere le produzioni realizzate in Europa, comprese quelle italiane, e di rafforzare la competitività dell'intera filiera automotive».