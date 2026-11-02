Anfia, nei 10 mesi quasi un'elettrica su due venduta in Italia è Made in China. A ottobre in totale cinesi al 17,6% del mercato

«Il mercato auto italiano mantiene una variazione positiva a ottobre (+4,8%), nonostante un giorno lavorativo in meno rispetto ad ottobre 2025 (22 giorni contro 23)". Lo sottolinea Roberto Vavassori, presidente dell'Anfia. «Nel mese, le immatricolazioni di auto Made in China di tutti i costruttori - spiega - sono 23.242 (il 17,6% del mercato del mese), in aumento del 97%, rispetto allo stesso mese del 2025. Nel cumulato dei primi dieci mesi, a volume, sono oltre 215mila (il 91,4% in più rispetto ai dieci mesi del 2025) con una quota di mercato del 15,4%. Nei primi dieci mesi dell'anno, quasi un'auto elettrica su due immatricolata in Italia è di produzione cinese. Una quota altrettanto significativa si registra per le ibride plug-in (Phev), dove i veicoli provenienti dalla Cina rappresentano oltre il 46% delle immatricolazioni.

Complessivamente, le auto ricaricabili Made in China raggiungono il 47,5% del mercato italiano, confermando il peso crescente della produzione cinese tra queste alimentazioni». «In questo contesto, è indispensabile - sottolinea Vavassori - continuare a lavorare per creare adeguate condizioni di mercato a livello nazionale. Nell'ambito delle misure che il governo sta predisponendo, auspichiamo possa trovare spazio anche un intervento sulla fiscalità delle auto aziendali, nella direzione delle proposte avanzate dall'Anfia insieme alle altre associazioni della filiera. Si tratta di una leva importante per sostenere gli acquisti di vetture a basse e zero emissioni da parte delle imprese, favorendo così il rinnovo del parco circolante e alimentando un mercato dell'usato con maggiore disponibilità di vetture elettrificate»