Anfia, per l'auto terzo mese consecutivo in significativo calo. Vavassori: «Domanda in calo mette in ginocchio tutta la filiera»

«Nel mese di ottobre il mercato auto italiano si mostra nuovamente in importante ribasso dopo due mesi consecutivi in calo a doppia cifra, proseguendo un trend che rischia di portare in rosso anche il consuntivo di fine anno». Lo afferma Roberto Vavassori, presidente dell'Anfia. «La crisi della domanda in Italia e più in generale in Europa, con la conseguente contrazione dei volumi produttivi - osserva Vavassori - hanno creato una situazione di gravissima difficoltà per la nostra filiera, alla quale si aggiungono costi di produzione, segnatamente dell'energia, in forte disparità rispetto al resto d'Europa ed effetti negativi sulla componentistica del rallentamento degli investimenti in nuove tecnologie della mobilità da parte delle case costruttrici. Senza dimenticare l'incertezza creata dagli obiettivi del Green Deal con le scadenze prossime. Per affrontare un quadro così complesso come quello appena delineato, a nostro parere è assolutamente da ripristinare il fondo automotive pluriennale, le cui risorse sono ossigeno indispensabile per la nostra filiera. Richiediamo ulteriormente che, a partire dal prossimo incontro del tavolo Sviluppo Automotive convocato presso il Mimit per il 14 novembre, si metta mano all'agenda dei punti programmatici per il settore già approvati nei mesi scorsi».