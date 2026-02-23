Anfia, primo calo fatturato del settore ricambi (-1,3%) dopo 4 anni di crescita

Secondo l'ultima indagine di Anfia, il fatturato aftermarket italiano, ovvero dei produttori di componenti auto verso il mondo della distribuzione, registra una flessione dell'1,3% nel 2025 rispetto all'anno precedente, che aveva chiuso in rialzo del 2,4% rispetto al 2023. Il calo maggiore e avvenuto nel quarto trimestre (-4,1%), seguito dal primo (-1,6%). Pressocche stabili, invece, il terzo trimestre (+0,5%) e il secondo (+0,2%). Guardando all'andamento delle singole famiglie prodotto, soltanto due su cinque presentano una variazione positiva: i componenti undercar (+5%), che avevano chiuso il 2024 a +2%, e i componenti motore (+1,9%), che avevano registrato un aumento del 5,6% nel 2024.

In flessione, invece, con la contrazione piu marcata, i componenti elettrici ed elettronici (-7,5%), dopo il +6,3% del 2024, seguiti dai materiali di consumo (-4,3%), che avevano riportato un lieve rialzo dello 0,5% nel 2024, e dai componenti di carrozzeria e abitacolo (-2,8%), che avevano chiuso il 2024 a +8,5%. «Le flessioni, seppur lievi, registrate nel primo (-0,7%) e nel secondo semestre 2025 (-1,9%) portano il trend del fatturato italiano dei ricambi automotive in territorio negativo (-1,3%) dopo quattro anni consecutivi in crescita - afferma Massimo Pellegrino, coordinatore della Sezione Aftermarket del Gruppo componenti Anfia».

Nel 2025, il mercato auto italiano ha totalizzato circa 1,52 milioni di immatricolazioni, il 2,1% in meno rispetto al 2024 e il 20,4% in meno rispetto ai livelli del 2019 prepandemia. In tema di alimentazioni, nel 2025 le immatricolazioni di auto a benzina calano del 18,2% e quelle delle auto diesel del 31,5%, rispettivamente con quote di mercato del 24,4% e del 9,7%. Le autovetture mild e full hybrid aumentano dell'8%, con una quota del 44,1%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili (Bev e Phev) crescono del 63% e hanno una quota del 12,6% (in aumento di 5,1 punti percentuali rispetto al 2024). Le auto elettriche (Bev) registrano un rialzo del 44,2%, con una quota del 6,2%, mentre le ibride plug-in (Phev) incrementano dell'86,4%, rappresentando il 6,4% delle immatricolazioni da inizio anno. Infine, le autovetture a gas (considerando anche le auto a metano, che quest'anno sono scomparse dal mercato) calano del 4,2% e costituiscono il 9,2% del mercato. Il mercato delle auto usate, infine, al netto delle minivolture ai concessionari, ha chiuso il 2025 in crescita del 4,1% rispetto al 2024.

«Il 2025 - aggiunge Pellegrino - si conferma un anno di transizione complessa per la filiera Iam, inserita in un contesto macroeconomico ancora caratterizzato da crescita debole, pressione sui costi operativi e incertezza nei consumi La flessione puo essere interpretata anche come il risultato di un significativo riallineamento degli stock, in particolare nella distribuzione. Parallelamente, la domanda da parte di ricambisti e installatori ha invece mostrato un andamento positivo. Il buon risultato registrato dai componenti undercar (+5%) e dai componenti motore (+1,9%) evidenzia come il parco circolante italiano - tra i piu anziani d'Europa, con un'eta media di 13 anni a fine 2024, in peggioramento sul 2023 (era di 12 anni e 10 mesi) - continui a generare domanda di manutenzione e riparazione. Questo dato e coerente con un mercato del nuovo debole e con l'incremento delle vendite dell'usato, segnali di un ricambio del parco auto ancora rallentato».

«Al contrario, la marcata flessione dei componenti elettrici ed elettronici (-7,5%), dopo il buon risultato del 2024 (+6,3%), potrebbe riflettere sia dinamiche di normalizzazione dopo picchi di domanda post-pandemici, sia un progressivo spostamento verso veicoli di nuova generazione ancora coperti da garanzia e quindi meno intercettati dalla filiera Iam - spiega Pellegrino -. Anche la contrazione dei materiali di consumo (-4,3%) e dei componenti di carrozzeria e abitacolo (-2,8%) segnala un atteggiamento piu prudente degli automobilisti, orientati a posticipare interventi non strettamente indispensabili.

Oggi l'intera filiera dell'autoriparazione deve farsi parte attiva dei processi di trasformazione che stanno investendo la filiera produttiva automotive: non si tratta solo di acquisire nuove competenze tecniche, ma di mantenere un forte focus sull'innovazione, investendo con continuita nella formazione sulle tecnologie emergenti: dalle motorizzazioni elettriche, alla gestione dei sistemi Adas e in generale su di un'elettronica di bordo sempre piu sofisticata, anche sfruttando a proprio favore le applicazioni dell'intelligenza artificiale alla manutenzione, destinata a diventare sempre piu precisa, predittiva e veloce», conclude Pellegrino di Anfia.