Anfia, primo importante passo a sostegno auto. Filiera di settore affronterà meglio la transizione produttiva

TORINO - «La filiera automotive ringrazia il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e tutto il Governo per le misure settoriali definite nel Consiglio dei Ministri di oggi. Le risorse stanziate dal Governo nell’ambito del Decreto Bollette sono il segnale che la filiera industriale automotive attendeva da tempo per affrontare con maggior convinzione e con le necessarie misure di accompagnamento la transizione produttiva verso la mobilità a bassissime emissioni». Lo afferma, in una nota, l’Anfia. «L’Anfia, in rappresentanza delle imprese e degli imprenditori italiani, resta a disposizione del Governo e dei Ministri competenti - aggiunge la nota - per far sì che gli sforzi profusi oggi dal Paese possano raggiungere la valorizzazione massima degli obiettivi di sostenibilità e competitività».