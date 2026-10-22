Anfia: quota auto elettriche in Italia a 8% contro il 34,5% in Germania e quasi il 42% in Francia

L'elettrico corre in Europa, ma l'Italia resta indietro. Nei primi nove mesi del 2026 le auto elettriche pure rappresentano appena l'8% delle nuove immatricolazioni italiane, mentre in Germania hanno raggiunto il 34,5% del mercato nel solo mese di settembre e in Francia il 41,7%. Un divario che emerge mentre il mercato automobilistico europeo registra una nuova accelerazione e le vetture a batteria guadagnano terreno. Secondo i dati diffusi da Anfia sulla base delle rilevazioni Acea, a settembre le immatricolazioni di auto nell'Unione europea sono cresciute del 9,3% su base annua, a 971.048 unità, mentre il bilancio dei primi nove mesi segna un aumento del 5,7%, a 8.517.059 vetture.

Nel compesso, tutti principali mercati europei hanno registrato una crescita: il Regno Unito ha segnato un aumento del 12%, la Francia dell'11,6%, la Spagna del 10,2%, l'Italia del 9,8% e la Germania del 9%. In Italia le immatricolazioni sono state 139.166, mentre nel periodo gennaio-settembre hanno raggiunto quota 1.267.910, in aumento dell'8,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel cumulato l'Italia si colloca cosi davanti a Spagna (+6,7%), Germania (+5,3%) e Francia (+4,1%), confermandosi il terzo mercato per volumi dopo Germania e Regno Unito.

Considerando le alimentazioni, nei primi nove mesi dell'anno le auto elettrificate rappresentano complessivamente il 66,8% del mercato italiano: le ibride mild e full raggiungono una quota del 49,2%, mentre le ricaricabili, cioè elettriche pure e ibride plug-in, si attestano al 17,6%. Le elettriche pure registrano una crescita del 66,7% nel cumulato, con una quota dell'8%, mentre le ibride plug-in aumentano del 72,4%, arrivando al 9,6%. Continuano invece a diminuire le alimentazioni tradizionali: nei primi nove mesi le immatricolazioni di auto a benzina calano del 16,4% e quelle diesel del 27,4%. A livello europeo, a settembre le auto elettriche pure hanno registrato una crescita del 72,9%, raggiungendo il 29,9% delle nuove immatricolazioni nell'Ue.

Le ibride plug-in sono aumentate dell'11,7%, con una quota del 10,5%, mentre le ibride tradizionali sono cresciute del 7,3%, arrivando al 34,1%. Tra i principali mercati, la Francia ha registrato a settembre una quota di elettriche pure del 41,7%, piu che raddoppiata rispetto al 22,4% di un anno prima; in Germania sono state immatricolate 88.599 auto elettriche, pari al 34,5% del mercato mensile. In Spagna la quota delle elettriche pure ha raggiunto il 18,5%, in aumento del 71,7% su base annua, mentre nel Regno Unito si è attestata al 28,3%, con 99.201 vetture immatricolate.