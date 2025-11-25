Anfia, “quota elettrico lontana da target Green Deal, Ue presenti revisione pragmatica”

“L’Europa dell’auto registra una crescita appena percettibile, chiudendo i primi dieci mesi dell’anno a +1,4% rispetto a gennaio-ottobre 2024, ma a -30,7% rispetto allo stesso periodo del 2019, pre-Covid». Lo afferma Roberto Vavassori, presidente di Anfia, commentando i dati sulle nuove immatricolazioni diffusi ieri da Acea. «Nonostante la crescita a doppia cifra (+25,7%) registrata dalle vetture elettriche (Bev) nel periodo gennaio-ottobre 2025, la quota di mercato raggiunta si ferma al 16,4%, quindi ben lontano dai target previsti al 2025 per il Green Deal», spiega Vavassori.
«Per questo auspichiamo che a inizio dicembre la Commissione Europea, tenendo conto dei dati reali di mercato nei diversi Paesi e della situazione industriale, presenti una proposta pragmatica di revisione del regolamento sulla riduzione delle emissioni di Co2 degli autoveicoli leggeri, che preveda, accanto allo sviluppo dell’ecosistema della mobilità elettrica, anche la diffusione dei carburanti rinnovabili come elemento indispensabile per il raggiungimento dei target”, conclude il presidente di Anfia.