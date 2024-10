Anfia rivede stime mercato auto al ribasso, 1,55 mln immatricolazioni nel 2024

Di fronte al "trend negativo di questi ultimi due mesi" Anfia rivede al ribasso le previsioni del mercato dell'auto italiano. Per l'intero 2024 la stima delle immatricolazione passa da 1.624.000 a 1.555.000 unità (circa -0,8% rispetto al 2023). "L’andamento negativo del mercato si affianca ad una situazione industriale che diventa sempre più critica", afferma Roberto Vavassori, Presidente di Afia che accoglie "con favore" la proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso di anticipare al 2025 le clausole di revisione dei target CO2 sia dei veicoli leggeri che dei veicoli pesanti e di adottare un piano europeo automotive.

"Ma la filiera italiana necessita anche di interventi immediati". In particolare, "c’è urgente bisogno di definire misure straordinarie di supporto alle politiche passive del lavoro perché gli strumenti ordinari non sono più sufficienti per molte aziende della filiera, con il concreto rischio di perdita di posti di lavoro. E’ necessario, inoltre, far partire entro inizio 2025 le misure prioritarie identificate e condivise da imprese, sindacati e territori al Tavolo automotive per ridurre i gap di competitività delle produzioni nazionali".