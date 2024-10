Anfia, sconcerto filiera per tagli da oltre 4,6 mld del Governo a fondo Automotive

«Anfia, gli imprenditori e le imprese sono sconcertati dalla decisione del Governo di decurtare di oltre 4,6 miliardi di euro il fondo automotive destinato all'adozione di misure a sostegno della riconversione della filiera». E' quanto si legge in una nota nota dell'associazione. «L'automotive e il principale settore manufatturiero italiano, conta oltre 270mila addetti diretti, ha un fatturato di oltre 100 miliardi di euro ed e l'unico a cui e richiesta una trasformazione obbligatoria epocale in pochi anni. Inoltre, come ben noto a tutte le istituzioni, le aziende italiane oltre alle sfide del Green Deal, stanno anche affrontando una conclamata crisi industriale a livello nazionale, che, unita al forte calo dei volumi di mercato a livello europeo, sta mettendo seriamente a rischio la sopravvivenza di un'eccellenza italiana - prosegue il comunicato -.

Il taglio previsto dal disegno di legge di Bilancio 2025 alle gia scarse risorse stanziate nel 2020 e un'inaccettabile fulmine a ciel sereno che contraddice in maniera clamorosa l'importante attivita che il Governo sta svolgendo in Europa a favore del settore per migliorare la regolamentazione, e che annulla questi mesi di intenso lavoro del Tavolo Sviluppo Automotive, che hanno portato Anfia, le parti sociali e le Regioni con vocazione automotive a proporre al Governo un piano d'azione per supportare la filiera». «L'auspicio e quello di vedere fortemente ridotto il taglio nell'iter di approvazione della manovra in Parlamento. In caso contrario, questo tragico ridimensionamento delle risorse, segnerebbe una profonda frattura nella fin qui ottima collaborazione tra la filiera ed il Governo», si conclude la nota di Anfia.