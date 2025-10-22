​Anfia: valore export auto gennaio-luglio: -11,7%. Saldo negativo per quasi 12 miliardi di euro

Nel periodo gennaio-luglio, l'import di autoveicoli nuovi in valore verso l'Italia risulta in calo (-1,8% rispetto ai primi sette mesi del 2024). Il solo comparto delle vetture mostra decrementi nelle importazioni (-2,1%), mentre quello dei veicoli industriali cala dello -0,2%. Lo segnala l'ultimo report di Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), secondo cui anche l'export in valore risulta in calo rispetto a quello dei primi sette mesi del 2024 (-13,3%): il valore dei veicoli industriali, nel periodo analizzato del 2025, cala del -17,2%; le vetture esportate, invece, sono in calo del -11,7%. Il saldo e negativo per circa -11,8 miliardi di euro per le vetture e positivo di circa 281,9 milioni per i veicoli industriali.

Mentre l'import di autoveicoli ha origine quasi totalmente da Paesi europei (l'89,1% del valore totale importato), nei primi sette mesi del 2025, l'export con destinazione Europa rappresenta il 62,4% del totale. Tra i paesi di destinazione extra europei, gli Stati Uniti rimangono il primo mercato (16,6%), seguiti da Giappone (5,5%) e Cina (1,9%). Per quanto riguarda il comparto della componentistica, nel periodo analizzato, calano sia l'import, del -4,9%, che l'export, del -2,6%, con un saldo positivo di circa 4,3 miliardi di euro (era di 4,2 miliardi nello stesso periodo del 2024).

L'Europa rappresenta il 77,6% del valore dell'import e l'80,0% del valore dell'export. Al di fuori del continente europeo, la prima macroarea di origine e l'Asia, da cui l'Italia importa il 16,9% di parti e componenti (in valore), mentre la prima macroarea di destinazione dell'export e il Nord America: 8% del totale. Lo Stato da cui l'Iatlia importa e a cui esporta piu componentistica automotive e la Germania, che, rispettivamente rappresenta il 23,8% delle importazioni ed il 20,5% delle esportazioni del trade italiano. Seguono, nell'ordine, a completare la Top3, la Cina e la Francia per quanto riguarda le importazioni e Francia e Spagna considerando le esportazioni.