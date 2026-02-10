Aniasa, al via il nuovo Consiglio Generale: “più peso alla mobilità pay-per-use”

Si completa il rinnovo della governance di ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital. A Roma si è insediato il nuovo Consiglio Generale che guiderà l’associazione per i prossimi quattro anni, con un mix di continuità e nuove competenze chiamate a rafforzare il ruolo del settore nel dialogo con le istituzioni.

A guidare il nuovo corso ci sarà Italo Folonari, amministratore delegato di Mercury, eletto a dicembre all’unanimità dall’Assemblea, che ha definito una squadra pensata per presidiare i principali temi strategici della mobilità a consumo, sempre più centrale nel sistema dei trasporti italiano.

Tra le novità spiccano quattro nuovi ingressi: per il noleggio a breve termine entrano in Consiglio Raffaella Tavazza, CEO del Gruppo Locauto, e Rita Rossi, General Manager Italy di Avis Budget Group; per il comparto del noleggio a lungo termine la novità è rappresentata da Marco Girelli, CEO, presidente e AD di Alphabet Italia, mentre il mondo dell’automotive digitale accoglie Giovanni Maggiore, CEO di Fair Connect.

Accanto ai nuovi nomi, vengono confermate figure già consolidate all’interno dell’associazione. Per il long term restano Dario Casiraghi, direttore generale di Arval, e Philippe Valigny, Country Managing Director di Ayvens Italia. Nel rent-a-car proseguono il loro impegno Massimiliano Archiapatti, Vice President Field Operations Europe di Hertz, e Stefano Gargiulo, Managing Director di Europcar Mobility Group Italy. Confermata anche la presenza di Enrico Colombo, direttore generale di Aci Global Servizi, in rappresentanza dei servizi automobilistici.

«L’obiettivo dei prossimi quattro anni è rendere il ruolo strategico della mobilità pay-per-use ancora più riconosciuto dalle istituzioni», ha sottolineato Folonari al termine della riunione di insediamento. «Grazie alle deleghe specifiche assegnate e alle competenze dei consiglieri, ANIASA potrà operare in modo ancora più efficace e continuativo sui temi centrali del comparto».

Un segnale chiaro, dunque, di come noleggio, sharing e soluzioni digitali siano ormai considerati leve fondamentali per l’evoluzione della mobilità nel Paese e un fattore strategico per gli spostamenti turistici, di imprese e cittadini lungo la penisola.