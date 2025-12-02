Aniasa, Italo Folonari nuovo presidente. Guiderà l’associazione fino al 2029

Sarà Italo Folonari, amministratore delegato di Mercury, a guidare dal 1° gennaio 2026 al 2029 ANIASA, l’associazione di Confindustria che rappresenta il mondo dell’autonoleggio, della sharing mobility e dei servizi digitali per l’auto. L’elezione è arrivata all’unanimità dall’Assemblea Generale, che ha scelto Folonari come successore di Alberto Viano, ringraziato dalle aziende associate per il lavoro svolto in una fase cruciale per il settore della mobilità. Nelle prossime settimane il nuovo Presidente definirà il team di vicepresidenti e consiglieri che lo affiancheranno nel mandato quadriennale.

“Servono norme omogenee per un settore sempre più centrale”. Folonari eredita la guida dell’Associazione in un momento in cui il settore è in forte espansione. Oggi il noleggio rappresenta il 30% dell’immatricolato nazionale, con una quota che sale al 37% per le elettriche e al 54% per le ibride plug-in. La flotta complessiva ha superato 1,4 milioni di veicoli, segno di una crescente preferenza – da parte di aziende e privati – per l’uso dell’auto in anziché per la proprietà.

“Questi numeri raccontano un cambiamento strutturale nella mobilità italiana”, ha spiegato il neo presidente, sottolineando l’urgenza di una normativa dedicata che regolamenti in modo stabile aspetti come immatricolazioni, circolazione e fiscalità. “Solo così il comparto potrà continuare a supportare il rinnovo del parco circolante e la sua progressiva decarbonizzazione”.

Mobilità connessa, condivisa e sostenibile: la sfida del prossimo quadriennio. Per Folonari, la priorità sarà accompagnare istituzioni e operatori nella transizione verso una mobilità sempre più digitale, condivisa e a basso impatto ambientale. Una filiera, quella della “mobility-pay-per-use”, che già oggi può contare su aziende fortemente innovative e orientate alla smart mobility, dalla telematica ai servizi di assistenza avanzata.

Chi è Italo Folonari. Classe 1972, bresciano, Folonari proviene da una storica famiglia attiva nel settore vitivinicolo. Dopo una carriera nella finanza londinese, nel 2003 rientra in Italia e acquisisce Mercury, società del noleggio a lungo termine che guida da oltre vent’anni.

Accanto al percorso imprenditoriale, ricopre ruoli di vertice in ambito culturale e sociale: è presidente di Fondazione CAB e Brescia Musei, consigliere della Fondazione Guido e Angela Folonari e di Fondazione ITACA, oltre a essere vicepresidente del Giornale di Brescia. In ANIASA, nel precedente Consiglio Generale, è stato vicepresidente con delega alla fiscalità.