Antitrust francese ammonisce Tesla: stop a pratiche commerciali ingannevoli

L'Autorità per la repressione delle frodi ha annunciato di aver «ingiunto» a Tesla Francia di «cessare le sue pratiche commerciali ingannevoli», a seguito di un'indagine che ha «evidenziato diverse violazioni e infrazioni dannose per il consumatore e contrarie alla legge». In un comunicato, la Direzione Generale della Concorrenza, del Consumo e della Repressione delle Frodi (DGCCRF) cita in particolare «contratti di vendita senza data o termine di consegna del veicolo e senza menzione del pagamento a credito», «pagamenti richiesti prima della scadenza del termine di recesso di cui beneficia il consumatore quando finanzia il suo acquisto con un credito finalizzato» o ancora «l'assenza di una ricevuta valida in caso di pagamento parziale in contanti».