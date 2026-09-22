Antonella Bruno: «Lancia Gamma tappa fondamentale». Ritorno al Suv medio con un progetto italiano

La nuova Lancia Gamma è già una tappa che fa la storia nel percorso del brand italiano: “Dopo la nuova Ypsilon e il ritorno di HF e delle competizioni rallistiche in cui abbiamo avuto un anno di successi, Gamma amplia l’offerta Lancia e riporta il marchio in un segmento strategico, quello dei suv medi, che è il secondo per importanza in Italia e il primo in Europa”, afferma Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia. “Presentare Gamma, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha per Lancia e per Stellantis un significato particolare”.

Lancia Gamma è stata presentata nei giorni scorsi alla presenza del Ministro Adolfo Urso, del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, di Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe di Stellantis, e della stessa Antonella Bruno. Un progetto tutto italiano, da Torino allo stabilimento produttivo di Melfi, che arriva nell'anno in cui Lancia taglia il traguardo dei 120 anni di storia.

“Gamma nasce da competenze italiane che attraversano l’intero processo di creazione della vettura, compresi una trentina di fornitori di cui una decina lucani”, ha detto Bruno. “Il design prende forma a Torino, nel Centro Stile Lancia, sotto la guida di Gianni Colonello, Head of Design Lancia. In Italia si svolgono anche sviluppo e industrializzazione, mentre la produzione è affidata allo stabilimento Stellantis di Melfi. Torino e Melfi uniscono così cultura del design, ingegneria, tecnologia e capacità industriale”. Dietro Gamma ci sono, insomma, designer, ingegneri, tecnici e operatori: donne e uomini che trasformano un progetto in un’automobile e ne garantiscono qualità e cura del dettaglio.

“Questo percorso italiano continua anche dopo la produzione”, ha sottolineato Bruno. “La Rete Lancia in Italia –113 concessionari - si sta preparando ad accogliere Gamma nei propri showroom entro la fine dell’anno e a garantire ai nostri clienti un servizio di eccellenza, coerente con il livello del prodotto e con l’esperienza che vogliamo offrire. Gamma - mi piace ripeterlo ancora una volta - nasce attraverso un sistema di competenze che parte dal progetto e dalla fabbrica e arriva fino al rapporto quotidiano con il cliente”.

Gamma è una fastback crossover di 4,67 metri, sviluppata sulla piattaforma STLA Medium. Sarà disponibile con motorizzazioni Hybrid ed elettriche, per rispondere a esigenze di utilizzo differenti. La versione Hybrid offrirà oltre 1.000 km di autonomia complessiva. Le versioni elettriche arriveranno fino a circa 740 km di autonomia e sono ai vertici per autonomia del segmento di appartenenza.

Ci sarà in futuro anche una versione a trazione integrale da quasi 400 CV, che esprimerà il lato più prestazionale del progetto. In ogni caso, Gamma intende interpretare in chiave contemporanea i valori espressi da Lancia: eleganza italiana, innovazione, comfort, design e attenzione al dettaglio, traducendoli in una vettura distintiva, concreta e pensata per essere vissuta ogni giorno.

Gamma ha un ruolo strategico anche perché permette a Lancia di ampliare significativamente il proprio pubblico: Bruno ha indicato che il marchio punta a un equilibrio di circa 50% clienti privati e 50% business. "Per aziende, flotte e professionisti saranno fondamentali autonomia, efficienza, comfort e versatilità”, ha evidenziato.

L’Italia resta il cuore di Lancia e il suo principale mercato, ma Gamma verrà venduta anche negli altri mercati dove Lancia è presente, ha concluso la top manager: “Vogliamo trasformare design, competenze e capacità produttive italiane in un elemento di competitività sui mercati internazionali”.