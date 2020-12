Apple lavora alla sua auto elettrica entro il 2024. Molti sognano le nozze con Tesla. Musk, la contattai per acquisizione

NEW YORK - Apple rispolvera il suo progetto per un'auto autonoma elettrica. L'obiettivo è il 2024, quando la vettura di Cupertino potrebbe essere presentata al mondo. L'indiscrezione mette le ali ai titoli di Apple, che arrivano a guadagnare oltre il 4% per chiudere poi in rialzo del 2,85%. Traballa invece il settore dell'auto che teme un effetto Apple sull'intero comparto simile alla rivoluzione dell'iPhone. General Motors perde lo 0,78%.Ford l'1,57%. Ma a tremare di più è Tesla, che a Wall Street cede l'1,48%. Anche se il titolo del colosso di Musk limita le perdite in borsa, i timori sono elevati vista la potenza di fuoco che Apple rappresenta.

Le indiscrezioni di Reuters sul piano di Apple riaccendono le speculazioni su possibili nozze fra Cupertino e Tesla, 'sognate' da molti. Musk, il miliardario visionario da molti ritenuto il nuovo Steve Jobs, ammette in un tweet di aver contattato Tim Cook durante le "giornate più nere del Model 3 per parlare di una possibile acquisizione" a circa 60 miliardi di dollari. L'amministratore delegato di Apple però "rifiutò l'incontro", aggiunge Musk. L''Apple Car', secondo quanto riportato da Reuters, sarà munita di una batteria rivoluzionaria in grado di ridurre drasticamente i costi ed estendere la durata in chilometri della vettura. Per il sistema di guida autonomo Cupertino sta usando anche partner esterni per alcuni dei componenti.

Non è la prima volta che Apple accarezza l'idea di una sua auto. Cupertino lavora al progetto dal 2015 ma lo ha ridimensionato in modo significativo nel corso degli anni, abbandonando l'idea di una 'Apple Car' e concentrandosi sulla messa a punto di un software da poter vendere a terzi. Le nuove indiscrezioni rilanciano invece l'idea di una vettura tutta targata Cupertino anche se sia il progetto sia la tabella di marcia restano molto incerti. La pandemia infatti rischia causare ritardi e la vettura, se mai nascerà, potrebbe non arrivare prima del 2025. A questo si aggiunge che Apple, come fatto in passato, potrebbe decidere di fare improvvisamente un passo indietro, tornando a concentrarsi solo sul software e non su una vettura per intero.

Se Apple decidesse di procedere, la strada non sarebbe facile. Oltre alla produzione ci sarebbero ostacoli normativi. Al momento infatti non è disponibile sul mercato una vettura interamente autonoma. Solo Tesla è in grado di offrire un sistema che si avvicina alla guida senza guidatore. Il rispolvero del progetto per la 'Apple Car' segue la nomina di John Giannandrea, il responsabile dell'intelligenza artificiale di Apple al quale è stata data anche la guida del progetto dell'auto autonoma. Giannandrea è sbarcato in Apple nel 2018 per lavorare su Siri, dopo aver lavorato a Google come responsabile della ricerca e dell'intelligenza artificiale.