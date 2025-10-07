In Argentina si potrà fare il pieno pagando la benzina in dollari. Usando l'app della compagnia energetica statale Ypf

La compagnia energetica statale argentina Ypf ha introdotto la possibilità di pagare il rifornimento di carburante in dollari statunitensi attraverso la propria applicazione per smartphone. La nuova funzione consente di acquistare prodotti in tutta le stazioni di servizio della compagnia nel Paese, ampliando la gamma di opzioni digitali già offerte dall'azienda. La modalità si integra con il sistema Denaro sul conto (DeC) sviluppato da Ypf per garantire maggiore flessibilità ai clienti che dispongono di fondi in valuta estera. In concreto, chi possiede un conto bancario in dollari potrà trasferire direttamente il denaro a Ypf Digital (Ydi) presso il Banco Santander, come una ricarica in valuta estera destinata esclusivamente ai consumi all'interno dell'ecosistema Ypf.

Secondo Guillermo Garat, presidente di Ypf Digital, l'iniziativa «offre maggiore trasparenza e libertà nella gestione dei consumi, rafforzando l'impegno dell'azienda per l'innovazione digitale». L'azienda precisa che l'operazione non comporta alcun cambio valutario. Ypf non compra né vende valuta estera, ma consente ai clienti di utilizzare fondi già detenuti in dollari. Al momento della transazione, l'app mostrerà l'importo equivalente in pesos e il tipo di cambio di riferimento, fissato sul valore della Banca Nación. Sono previste alcune limitazioni. Non sarà possibile prelevare contanti, inviare fondi a terzi o effettuare pagamenti combinando diverse valute. Eventuali rimborsi verranno accreditati esclusivamente sul conto bancario da cui è partito il trasferimento.