Arriva il noleggio sociale: auto piu green a 100 euro al mese (Iva inclusa) per chi ha un'Isee fino a 30mila euro

Un'auto a basse emissioni inquinanti con un canone di 100 euro mensili, iva inclusa a chi ha un Isee fino ai 30mila euro. Sono i criteri di accesso al noleggio sociale, previsto dal Dpcm Automotive per rinnovare il parco auto italiano, fanalino di coda in Ue, e accelerare la transizione green nel settore dei trasporti privati. A presentare la misura, gestita dal Mimit e dall'Automobile club d'Italia, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il presidente dell'Aci, Geronimo La Russa. La precondizione obbligatoria per accedere alla possibilità di sottoscrivere un contratto di noleggio (della durata minima di 36 mesi) e la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4.

«Consentirà alle famiglie con redditi piu bassi di usufruire di veicoli nuovi meno inquinanti, favorendo il rinnovo del parco auto, tra i più vetusti d'Europa, e una mobilità piu sostenibile e alla portata di tutti», rivendica Urso. Ricordando che si tratta di una misura sperimentale, che andrà avanti fino al 2030 e attentamente monitorata. «Se avrà successo aggiungeremo tutte le risorse necessarie per costruire una politica industriale piu equa, che consenta a chiunque di avere un'auto sostenibile sul piano ambientale».

La dotazione economica per l'automotive emerse nell'ultimo tavolo di confronto a Palazzo Piacentini si aggira sugli 1,3 miliardi, ma c'e «l'impegno gia stato sottoscritto dal governo a ripristinare anche le risorse temporaneamente utilizzate per il sostegno a famiglie e imprese nel settore dei carburanti», rivela Urso. «Quindi - aggiunge -, pensiamo di incrementare innanzitutto le risorse di altri 200 milioni circa per superare gli 1,5 miliardi, ma se ci fosse la necessita siamo pronti ad incrementarle ulteriormente con la prossima legge di Bilancio».

Al termine dei tre anni di noleggio sociale è prevista anche la possibilità di acquistare il veicolo, con uno sconto del 10% sul valore di mercato. Le domande di adesione potranno essere presentate attraverso lo sportello telematico dedicato, che è in via di definizione, e le graduatorie saranno formulate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste. «Finalmente diventa realtà il noleggio sociale, un progetto che parte da lontano ma che ora avra le gambe per correre», esulta La Russa.

Il presidente dell'Aci aggiunge altri dettagli ai criteri dell'iniziativa: «A differenza del modello francese del leasing sociale, il noleggio sociale offre meno burocrazia e piu servizi ai cittadini» e «offre la possibilità di avere la neutralità tecnologica, ossia un'auto poco inquinante, sotto i 135 grammi, ma anche ibride e non solo elettriche. Questo perche bisogna andare incontro alle esigenze e non avere muri ideologici». Per quanto riguarda le modalità, infine, «ci sara un Click Day», spiega La Russa che prevede un buon numero di richieste, ma senza sbilanciarsi in previsioni: «Conosciamo la bonta del progetto, ma stimare ora un numero è difficile: certamente ci aspettiamo ulteriori risorse per poter incrementare l'offerta».