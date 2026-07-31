Arval completa l’acquisizione di Athlon da Mercedes, nasce un gigante del noleggio a lungo termine

Arval ha annunciato di aver completato l’acquisizione di Athlon da Mercedes-Benz Financial Services creando una delle realtà più grandi d’Europa dedicate al noleggio a lungo termine con una flotta combinata di circa 2,3 milioni di veicoli.

Le voci sulla cessione di Athlon erano iniziate a circolare già alla fine di settembre 2025, il 18 dicembre poi era stato comunicato che Arval, società di NLT del gruppo bancario francese BNP Paribas, era entrata in negoziazione esclusiva con Mercedes, decisa a disfarsi di attività non core così come FreeNow, in joint-venture con BMW, a Lyft e del 3,8% di quota all’interno di Nissan.

Nei giorni scorsi infine era trapelata la notizia che le autorità europee anti-concorrenza avevano dato il via all’operazione dando di fatto vita ad un altro gigante nel noleggio a lungo termine, in grado di battersi alla pari con il leader Ayvens (nata dalla fusione tra ALD e LeasePlan), e con la crescente concorrenza delle società captive, ovvero quelle che sono emanazione dirette dei costruttori e non di banche o finanziarie.

L’ultimo atto dell’acquisizione, la cui entità economica è riservata, sarà ottenere l’autorizzazione dai singoli paesi. Resta da vedere se si tratterà di acquisizione o fusione e se, qualora si trattasse di quest’ultima opzione, se rimarrà solo il nome Arval o ne sarà creato un nuovo. Di sicuro ci saranno ottimizzazioni dei costi che porteranno impatti anche sul personale e nell’organizzazione ad ogni livello.