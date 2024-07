Aspi, al via gare per servizio ricarica veicoli elettrici in 60 aree servizio

Autostrade per l'Italia ha pubblicato le nuove procedure di gara per l'installazione di ulteriori stazioni in 60 aree di servizio. I bandi di gara - in linea con le indicazioni e il nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e con le misure stabilite dall'Autorita di Regolazione dei Trasporti (ART) - prevedono l'installazione di colonnine esclusivamente ad alta potenza di ricarica (HPC) da almeno 300 kW complessivi (ovvero 150 kW per punto di ricarica) e saranno suddivise in 10 lotti e organizzate in due tranche. La procedura competitiva sara divisa in due fasi: la prima prevede la qualifica degli operatori per manifestare il proprio interesse - fase che si chiudera il 20 settembre - mentre nella seconda dovranno essere presentate le offerte entro l'inizio del 2025 per poi essere valutate, con l'obiettivo di rendere operative le stazioni entro la fine dello stesso anno. Ad un singolo operatore economico verranno assegnati un massimo di 3 lotti per ciascuna delle due tranche, cosi da assicurare la pluralita dell'offerta agli utenti autostradali. Le Aree di Servizio sono equamente distribuite in tutto il territorio attraversato dalla rete Aspi, 28 nel Centro-Sud e 32 nel Centro-Nord, con 30 delle 60 nuove stazioni di ricarica che saranno installate nelle due principali direttrici Nord-Sud: A1 Milano-Napoli e A14 Bologna-Taranto.