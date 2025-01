Aspi cede a Mobilize (Renault) quota società stazioni ricarica Free to X. Sviluppo e-mobility al di fuori rete autostradale

Autostrade per l’Italia (Aspi), rende noto in un comunicato, di aver raggiunto "ad esito di un ampio processo competitivo, tramite la controllata Free to X, un accordo con il Gruppo Renault, attraverso il marchio dedicato alla mobilità Mobilize, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il business e-mobility al di fuori della rete autostradale". L’operazione, spiega la nota, prevede la cessione di una quota del capitale di Free to X, start-up nata nel 2021 e divenuta in pochi anni eccellenza italiana. Costituita per rispondere alle esigenze del Gruppo Aspi nell’ottica di una mobilità sempre più sostenibile, in questi anni Free To X ha realizzato 100 stazioni di ricarica ad alta potenza sulla rete autostradale in gestione con una distanza media di circa 50 km tra una stazione e l’altra, superando i target europei. Oggi la società che ha sviluppato una gamma di soluzioni diversificate per estendere il progetto anche al di fuori dell’asset autostradale, si propone come player di primo piano sul panorama nazionale, attirando l’attenzione di grandi investitori internazionali.