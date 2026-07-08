Aspi, installati 82 nuovi punti di ricarica elettrica ultra fast in 7 aree di servizio

Con l’inaugurazione della nuova stazione di ricarica presso l’area di servizio di Montepulciano Est, Autostrade per l’Italia e Atlante annunciano il completamento di 82 nuovi punti di ricarica ad alta potenza (Hpc) distribuiti su 7 stazioni in altrettante aree di servizio.

Le nuove stazioni - situate nelle aree di servizio di Montepulciano Est e Ovest (Siena), S. Pelagio Est (Padova), S. Nicola Ovest (Caserta), Teano Est (Caserta) e Le Saline Est e Ovest (Foggia), offrono sistemi di ricarica ultra-fast fino a 400kW, che permettono di ricaricare fino all’80% in 20 minuti, supportati da sistemi di accumulo energetico a batterie e pensiline fotovoltaiche.

Le infrastrutture - viene sottolineato in una nota - sono progettate per garantire elevati standard tecnologici e di sostenibilità e sono alimentate da energia 100% da fonti rinnovabili. Le soluzioni tecnologiche adottate, inoltre, consentono di ottimizzare i flussi energetici, ridurre l’impatto sulla rete e assicurare una gestione intelligente dell’energia, stabilizzando i picchi di consumo e supportando la flessibilità del sistema.