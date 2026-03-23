Aspi, nel 2025 investiti 2,5 miliardi per rigenerare rete autostradale. Ricavi operativi a 4,5 miliardi, utile a 965 milioni

Autostrade per l'Italia accelera con gli investimenti nell'ammodernamento e manutenzione della rete autostradale. Nel 2025 il gruppo ha effettuato una spesa per 2,5 miliardi di euro e per il 2026 prevede un ammontare in linea con quello dell'anno scorso. «Nel 2025 abbiamo impresso un'ulteriore spinta al nostro impegno per la rigenerazione della rete autostradale, investendo 2,5 miliardi di euro per ammodernarla e potenziarne i punti strategici. Un segnale concreto per un'infrastruttura che è parte della storia del Paese e motore essenziale per lo sviluppo dei territori», afferma l'amministratore delegato di Aspi, Arrigo Giana. «Lavoriamo ogni giorno per garantire ai viaggiatori un'autostrada sempre più moderna e sostenibile», aggiunge e «in questo contesto, la sicurezza è filo conduttore del nostro impegno: sicurezza della rete, dei lavoratori e dei nostri utenti», sottolinea l'a.d.

Fra i principali interventi realizzati nel 2025, l'avanzamento del piano di ammodernamento della rete per oltre 1,3 miliardi di euro, spiega il gruppo, segnalando, ad esempio, la prosecuzione dell'ampliamento del tratto toscano della A1 tra Firenze Sud-Incisa, la riqualifica del tratto Barberino-Firenze Nord, oltre alle attività propedeutiche del tunnel subportuale di Genova. Nello stesso anno il traffico sulla rete registra una crescita dell'1,5%, «confermando il ruolo strategico della rete autostradale nel sistema Paese per la mobilità delle persone e la logistica delle merci», afferma Aspi, dopo che il cda, riunitosi sotto la Presidenza di Antonino Turicchi, ha approvato la Relazione Annuale Integrata per l'esercizio 2025. Guardando ai dati del bilancio consolidato, Aspi archivia il 2025 con ricavi operativi per 4,5 miliardi di euro, costi operativi pari a 1,95 miliardi di euro, un Ebitda di 2,6 miliardi, «sostanzialmente in linea rispetto al 2024».

Ed un utile dell'esercizio di pertinenza del gruppo pari a 965 milioni di euro, con una diminuzione di 91 milioni rispetto al 2024, «principalmente dovuta alla crescita degli ammortamenti legati alla progressione degli investimenti», fa presente Aspi. Il cda ha proposto la distribuzione di un dividendo di circa 258 milioni di euro sull'utile del 2025. Il cash flow operativo (Ffo) generato nel 2025 è pari a 1,74 miliardi di euro mentre l'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2025 è pari a 10,8 miliardi e 6,6 miliardi di euro di disponibilità finanziarie e linee di credito committed.