Aspi perfeziona intesa con Renault e cede quota Free To X a Mobilize. Svilupperanno insieme e-mobility

Autostrade per l'Italia ha perfezionato, a valle dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, la cessione di una quota del capitale di Free to X al Gruppo Renault - attraverso il marchio dedicato alla mobilità Mobilize. Lo si legge in una nota. Free To X, start-up nata nel 2021 per rispondere alle esigenze del Gruppo Aspi nell'ottica di una mobilità sempre più sostenibile, è divenuta in pochi anni eccellenza italiana con oltre 1 milione di ricariche effettuate dal 2021.

Free to X ha realizzato 100 stazioni di ricarica ad alta potenza sulla rete autostradale Aspi con una distanza media di circa 50 km tra una stazione e l'altra, superando i target europei e una gamma di soluzioni diversificate per estendere il progetto anche al di fuori dell'asset autostradale. L'operazione, si legge, è volta a sostenere il piano di crescita e sviluppo di Free to X avviato dal Gruppo Aspi; in particolare gli accordi con il Gruppo Renault prevedono che Aspi continui a mantenere il controllo (in qualità di Charging Point Operator) sulle infrastrutture di ricarica situate sull'autostrada, inoltre Aspi opererà a supporto di Mobilize per la crescita delle attività fuori dalla rete autostradale in gestione.