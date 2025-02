Assistenza post vendita: 1 italiano su 2 preferisce le officine “indipendenti” alla rete ufficiale

Quanto conta il servizio di post vendita nell’acquisto di un’auto? Gli italiani preferiscono rivolgersi alle officine ufficiali o ai meccanici al di fuori della rete? Quali sono i brand ritenuti più affidabili per i servizi di assistenza che seguono l’acquisto della vettura? Quali sono le aspettative verso questi servizi?

A queste e ad altre domande ha provato a fornire risposte concrete una nuova instant survey “Il valore del post-vendita”, condotta da Areté (azienda leader nella consulenza strategica) nel mese di febbraio.

Tra i rispondenti, oltre 6 su 10 dichiarano di possedere un’auto da più di 3 anni, scelta principalmente in base al rapporto qualità/prezzo (indicato dal 56% del campione) e per qualità della vettura (segnalata dal 25%). Il 41% del campione non prevede di avvicinarsi all’acquisto di una nuova auto prima dei prossimi due anni.

Ai rispondenti è stato chiesto di indicare, in una scala da 0 a 5, quanto importante sia, a loro avviso, il servizio di post vendita. Le risposte hanno indicato un livello decisamente alto, 4,3, a testimonianza di quanto una corretta gestione della vettura dopo l'acquisto sia ritenuta essenziale per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali.

“La nostra nuova instant survey”, sottolinea Massimo Ghenzer - Presidente di Areté, “fotografa le scelte dei consumatori in una delle fasi che da sempre è ritenuta più strategica per concessionari e Case automobilistiche, il post vendita. Dai risultati emerge con chiarezza come anche gli italiani ritengano molto importante la gestione delle attività di manutenzione e assistenza del veicolo e come, al contempo, esistano significativi margini di crescita per i dealer e le officine delle reti ufficiali che intercettano mediamente solo la metà delle vetture vendute. Per migliorare questa performance e aumentare la penetrazione, la strada passa dall’offerta di servizi sempre più su misura del cliente, in grado di assisterlo efficacemente nei momenti in cui ha reale bisogno di un supporto specializzato”.

Scendendo più nello specifico, la quasi totalità dei rispondenti (97%) ritiene che fare il tagliando alle scadenze previste sia fondamentale per garantire il buono stato di salute dell’auto, ma solo il 59% degli italiani lo fa presso un concessionario autorizzato. Addirittura solo il 46% si rivolge alla rete ufficiale in caso di guasto tecnico.

Ma qual è il livello di gradimento per le officine? Quasi 9 su 10 si dichiarano soddisfatti sia dei tempi richiesti per prendere un appuntamento, che per quelli necessari a fare il tagliando, durante il quale solo il 39% del campione resta presso l’officina in attesa della riconsegna.

I “fedeli” alla rete autorizzata restano tali nella quasi totalità dei casi per la maggiore affidabilità di cui gode il concessionario ufficiale; chi sceglie l’opzione esterna alla rete, lo fa principalmente per ragioni di convenienza economica (indicate dal 47% del campione).

Ma quali sono i brand ritenuti più affidabili nei servizi di post vendita? Gli italiani non hanno dubbi: i marchi tedeschi e le officine FIAT non temono concorrenza.