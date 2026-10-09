Costruttori auto europei (Acea), “Bene accordo Cina-Ue per allentare pressione sul mercato”

L'Acea, l'associazione europea dei costruttori automobilistici, accoglie positivamente l'annuncio di un accordo provvisorio tra Commissione europea e Cina per affrontare gli squilibri commerciali, considerandolo un passo avanti verso l'allentamento delle tensioni tra le due parti. L'associazione ha precisato che attende di esaminare nel dettaglio i contenuti dell'intesa, che punta a favorire una gestione piu ordinata della crescente presenza dei produttori cinesi sul mercato europeo. A preoccupare i costruttori europei e soprattutto la rapida crescita delle importazioni di auto ibride plug-in (Phev) e ibride tradizionali (Hev) dalla Cina. Nel primo semestre 2026, secondo i dati citati dall'Acea, i marchi cinesi hanno raggiunto una quota del 14% nel mercato europeo delle ibride tradizionali, rispetto al 2% del 2024, e del 25% in quello delle ibride plug-in, anche in questo caso in aumento dal 2% di due anni prima.

«Una destabilizzazione rapida e improvvisa del mercato europeo, accompagnata da guerre dei prezzi simili a quelle che caratterizzano attualmente il mercato cinese, avrebbe effetti dirompenti sull'intera economia europea», ha dichiarato Sigrid de Vries, direttrice generale dell'Acea. L'annuncio, ha aggiunto, può contribuire a facilitare una transizione ordinata verso una nuova fase della presenza cinese sul mercato europeo, nell'interesse di tutte le parti nel lungo periodo. L'associazione sottolinea tuttavia «che restano da affrontare altre questioni, tra cui il possibile impatto delle importazioni sui segmenti degli autobus e dei camion».