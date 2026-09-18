Assopetroli, taglio bollo anche per auto a metano e biometano. Scelte dalle famiglie con reddito basso

Assopetroli-Assoenergia prende posizione sul bollo auto e chiede che, in sede di conversione del decreto, «l'esenzione venga estesa anche alle autovetture alimentate a metano, spesso scelte dalle famiglie appartenenti alle fasce di reddito medio-basse e finora escluse dalle misure di sostegno». In una nota, l'associazione spiega che «l'esclusione appare ancora meno giustificabile alla luce dell'andamento dei prezzi: dal 28 febbraio al 18 settembre 2026, il metano per autotrazione è aumentato del 33%, come il gasolio e più della benzina, cresciuta del 28%.

Includere i carburanti gassosi nelle misure di sostegno garantirebbe maggiore equità tra consumatori e operatori, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica» si legge nella nota. Contro il caro-carburanti, Assopetroli-Assoenergia ha indicato ai ministeri che si stanno occupando di un prossimo provvedimento di aiuti mirati alle imprese di autotrasporto, che il credito d'imposta non sia limitato al gasolio, ma venga esteso al Cng (gas naturale compresso) e al bio-Cng, nonché al Gnl (gas naturale liquefatto) e al bio-Gnl. Il beneficio dovrebbe inoltre riguardare sia il trasporto per conto di terzi sia quello in conto proprio.