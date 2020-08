Aston Martin annuncia nuovi tagli dei costi: ridurrà l'organico di 500 persone

LONDRA - Nuove misure di ristrutturazione per Aston Martin Lagonda. la casa automobilistica britannica ha annunciato un piano di tagli che include la riduzione dell’organico di 500 persone, il 20% dei dipendenti attuali. Le misure - spiega un comunicato - sono mirate a ‘migliorare l’efficienza dei costi dell’attività, in allineamento con il piano strategico per fornire una crescita redditizia, in qualità di vero marchio automobilistico del lussò. Il piano richiede ‘una re-impostazione fondamentale che include anche una riduzione della produzione di auto sportive a trazione anteriore per riequilibrare domanda e offertà.

Il primo Suv della casa, Dbx, "resta in pista per la consegna in estate e ha ricevuto molti ordini". A breve Aston Martin avvierà consultazioni con i sindacati e i dipendenti sulla riduzione dell’organico fino a 500 posti ‘per riflettere i volumi di produzione inferiori al previsto e una maggiore produttivita«. Su basi annualizzate le misure previste dovrebbero portare a risparmi per circa 10 milioni di sterline sui costi operativi, in aggiunta ai 10 milioni annunciati a gennaio, una riduzione di circa 8 milioni dei costi diretti di produzione e una riduzione di 10 milioni della spesa di capitale. I costi di ristrutturazione collegati alle misure sono previsti in 12 milioni nel 2020.