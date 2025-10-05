Aston Martin, una boutique showroom a Roma. Il partner scelto per l’apertura è il gruppo Maldarizzi Automotive

MILANO - Se c’è un marchio che esemplifica al meglio la combinazione di lusso e classe inglesi con la sportività e il Dna derivato dal mondo delle corse, questo è Aston Martin. Fondata nel 1913, si è distinta negli anni per il design elegante e raffinato delle sue vetture, che sono diventate iconiche protagoniste del cinema con la saga di James Bond, l’agente 007. L’Italia rappresenta per Aston Martin uno dei cinque mercati principali nell’Europa Continentale: per questo la strategia di espansione della rete ha portato ad aprire un nuovo boutique showroom a Roma, che sarà pronto entro la fine del 2025 e che anticipa la concessionaria pienamente operativa, prevista nel 2026.

Il partner scelto per l’apertura è il gruppo Maldarizzi Automotive, realtà pugliese con oltre 40 anni di esperienza nel trattamento di diversi marchi, inclusi alcuni di lusso. Oltre alla sede di Roma, l’altra novità sulla rete italiana è l’acquisizione di Aston Martin Verona da parte del gruppo Gino, che già gestisce la concessionaria di Milano. L’espansione in Italia procede lungo una strada già tracciata per tutta l’Europa, dove Aston Martin vanta 42 concessionarie nel 2025. Investimenti importanti sono stati effettuati sulle boutique showroom nei centri cittadini importanti, che vogliono essere non soltanto luoghi di esposizione, vendita e assistenza, ma anche di condivisione della passione.



Aston Martin sta vivendo un periodo di grande espansione della gamma: dal 2023 in poi ha lanciato la DB12, le nuova Vantage e Dbx707, la Vanquish e la supersportiva Valhalla, la prima ibrida a motore centrale del marchio inglese. Accanto a questi modelli di più larga produzione si affiancano poi le serie limitate speciali come Valour e Valiant, oltre all’estrema Valkyrie da cui deriva anche la Hypercar che sta affrontando il Mondiale Endurance. Il livello di tecnologia è aumentato: nei modelli più recenti è stata inserita una piattaforma di interazione uomo-macchina molto più avanzata, con l’integrazione di Apple CarPlay Ultra che è un’esclusiva della casa britannica. Come ha spiegato il Chief Creative Officer Marek Reichman, la bellezza estetica resta un fattore chiave che porta i clienti a scegliere Aston Martin. Ogni vettura è un’opera di artigianato in ogni dettaglio, dalle forme alla tecnica fino al software. Ma soprattutto, le possibilità di personalizzazione sono infinite: il programma “Q by Aston Martin”, che permette di soddisfare le richieste creative dei clienti più esigenti, riscuote estremo successo, tanto che per esempio circa l’80% delle Vanquish finora vendute è personalizzata.