Aston Martin espande presenza in Italia con l'apertura di uno showroom a Roma

Aston Martin annuncia un importante piano di espansione nel mercato italiano. L’iconico brand ultralusso britannico ha scelto infatti di aprire a Roma una boutique showroom che rispecchi le ambizioni del marchio in l’Italia. Entro la fine dell’anno, infatti, la Città Eterna accoglierà l'inconfondibile eleganza di Aston Martin con l'inaugurazione di una boutique showroom dedicata alla vendita e all'assistenza. Lo rende noto la casa automobilistica in un comunicato. Questo nuovo spazio fungerà da avamposto strategico, in attesa del completamento della concessionaria che aprirà nel 2026. L'annuncio segna un capitolo cruciale nella strategia di espansione di Aston Martin in Italia, uno dei primi cinque mercati in Europa continentale.

Per questo importante passo, Aston Martin ha scelto come partner qualificato Maldarizzi Automotive S.p.A., un'azienda rinomata per il suo approccio distintivo e il suo servizio impeccabile. Il nuovo sito romano si unisce alla forte rete di concessionari che include le sedi di Verona, Milano e Bologna. «Il nostro percorso in Italia vive un'espansione strategica che riflette il nostro impegno costante verso uno dei mercati più importanti in Europa», sottolinea Andreas Bareis, Global Commercial Director, Aston Martin. «L'apertura di Aston Martin Rome con Maldarizzi Automotive segna una tappa fondamentale. La loro profonda conoscenza del mercato e la passione per il lusso si allineano perfettamente con la nostra filosofia. Insieme, offriremo la gamma di auto di lusso Aston Martin più forte di sempre, completata da un'esperienza di acquisto e proprietà che non ha eguali».