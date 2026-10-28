Aston Martin, i conti migliorano: ricavi nel trimestre a 464 milioni di euro (+36%), riduce la perdita del 50% a 24,9 ml di sterline

Aston Martin chiude il terzo trimestre con risultati operativi in linea con le aspettative. I ricavi si attestano a 388,7 milioni di sterline (464,44 milioni di euro), in aumento del 36% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La casa automobilistica ha ridotto la perdita operativa rettificata a 24,9 milioni di sterline, rispetto ai 50,6 milioni dell'anno scorso. I volumi totali all'ingrosso dall'inizio dell'anno sono aumentati del 12% rispetto all'anno precedente, trainati da circa 350 consegne della Valhalla Coupé nella categoria Specials. I volumi di Aston Martin sono rimasti bilanciati dall'inizio del 2026, con un aumento in tutte le regioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il Gruppo rimane in linea con le previsioni per l'esercizio 2026, secondo cui i volumi totali all'ingrosso dovrebbero essere simili a quelli dell'esercizio 2025, incluse circa 500 consegne della Valhalla Coupé. «I nostri risultati dall'inizio del 2026 dimostrano progressi tangibili e costanti verso la trasformazione finanziaria di Aston Martin», spiega Adrian Hallmark, amministratore delegato di Aston Martin. «Le consegne del modello Valhalla - aggiunge - e i benefici del nostro programma di trasformazione hanno portato il margine lordo al 35%, mentre il flusso di cassa libero in uscita si è quasi dimezzato mentre ci avviciniamo al nostro obiettivo di generazione di liquidità. Prevediamo che questo slancio continui nel quarto trimestre e oltre, in linea con le nostre previsioni e prospettive per l'intero anno 2026, che rimangono invariate».