Aston Martin riduce le perdite nel primo trimestre (75,56 milioni di euro), +16% il fatturato. Confermata la guidance 2026

Aston Martin ha registrato una riduzione della perdita ante imposte nel primo trimestre e ha confermato le previsioni per l'intero anno, un miglioramento per la casa automobilistica britannica di lusso, che continua a confrontarsi con una serie di sfide come i dazi statunitensi e le modifiche alla tassazione delle auto di lusso in Cina. La casa automobilistica ha registrato una perdita ante imposte di 65,5 milioni di sterline (75,56 milioni di euro), rispetto alla perdita di 79,6 milioni registrata nello stesso periodo del 2025.

Il fatturato è aumentato del 16% a 270,4 milioni di sterline, risultando inferiore alle previsioni degli analisti di 286 milioni di sterline, secondo le stime di consenso fornite dall'azienda. Il gruppo ha registrato volumi di vendita pari a 939 unità, in calo rispetto ai 950 dell'anno precedente. La perdita rettificata prima degli interessi e delle imposte è stata pari a 56,9 milioni di sterline, rispetto a una perdita di 64,5 milioni di sterline nello stesso periodo dell'anno precedente. Aston ha ridotto la perdita operativa a 8,9 milioni di sterline, rispetto a una perdita di 67,3 milioni di sterline.