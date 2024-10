Aston Martin riduce rosso in nel terzo trimestre, i nuovi modelli spingono le vendite

La perdita netta di Aston Martin si è ridotta più del previsto nel terzo trimestre con il lancio di nuovi modelli che ha contribuito ad aumentare i volumi di vendita. Il produttore di auto sportive di lusso quotato a Londra il mese scorso aveva tagliato le sue aspettative di profitto per l'anno poiché le interruzioni della catena di fornitura e la debole domanda in Cina avevano ridimensionato i volumi di consegna. Tuttavia il produttore, famoso per le auto usate da James Bond, ha assicurato che sta gestendo in modo proattivo il problema della catena di fornitura e che si concentrerà su un programma di consegna più equilibrato.

Per il terzo trimestre, i volumi all'ingrosso in tutta l'azienda sono aumentati del 14% a 1.641 auto, riflettendo le continue consegne di DB12 oltre all'aumento della produzione della nuova Vantage e DBX707. Con la nuova gamma di modelli dell'azienda disponibile in tutti i mercati, il portafoglio ordini completo si è esteso fino al primo trimestre del 2025 e si prevede che continuerà a rafforzarsi man mano che il marketing e il coinvolgimento dei clienti spingeranno la domanda.

L'azienda ha registrato una perdita netta di 12,1 milioni di sterline da una perdita di 117,6 milioni di sterline e contro attese che aveva previsto una perdita netta di 92 milioni di sterline. I ricavi sono aumentati dell'8,1% a 391,6 milioni di sterline, contro i 388 milioni di sterline previsti dal mercato.