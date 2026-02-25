​Aston Martin taglia il 20% della sua forza lavoro. Nel 2025 ha chiuso con rosso di 439,2 mln sterline

Aston Martin taglierà fino al 20% dei suoi circa 3.000 dipendenti, mentre la casa automobilistica di lusso in difficoltà lotta per una difficile ripresa resa ancora più complicata dai dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il costruttore inglese prevede un risparmio di circa 40 milioni di sterline(circa 46 milioni di euro) grazie ai tagli, con costi correlati di circa 15 milioni di sterline.

Gli ultimi tagli previsti sono più consistenti rispetto a quelli effettuati un anno fa, quando la casa automobilistica intendeva ridurre il personale del 5%. Nel 2025 i ricavi sono diminuiti del 21% a 1,26 miliardi di sterline mentre i volumi totali all'ingrosso sono scesi del 10% a 5.448 veicoli. L'utile lordo è calato del 37% a 369,8 milioni di sterline, con il margine lordo che si è compresso al 29,4% dal 36,9% di un anno prima. Aston Martin registra a Londra un rialzo del 5%. Il titolo ha perso quasi la metà del suo valore nell'ultimo anno.