Aston Martin, i dazi Usa pesano sui conti: scendono ricavi e utile operativo. Vendite in calo da oltre 6mila a 5.448 unità
Aston Martin tratta la cessione dei diritti di F1 per 50 milioni di sterline
Aston Martin tratta la cessione dei diritti di F1 per 50 milioni di sterline
Aston Martin tratta la cessione dei diritti di Formula 1 per 50 milioni di sterline. Lo annuncia il costruttore britannico di auto sportive di lusso a seguito di un'offerta ricevuta da Amr Gp Holding AMR GP Holdings Limited per l'utilizzo del marchio 'Aston Martin F1' e altri diritti non oltre il 2055. L'operazione - spiega Aston Martin - «migliorerà la liquidità disponibile del gruppo». Per l'anno in corso il costruttore britannico prevede un «sostanziale miglioramento grazie a un migliore mix di prodotti che include il modello 500 Valhalla».
Inoltre sono previsti «benefici dal piano di trasformazione e un approccio disciplinato alle operazioni finanziarie». Sulla cessione è assicurato il 54% dei voti favorevoli in assemblea, rappresentato da Yew Tree Consortium, con il 32,65%, il gruppo cinese Geely, con il 14,08% e Mercedes Benz con il 7,54%. Favorevole anche il parere del presidente e direttore generale Lawrence Stroll, socio attraverso la partecipazione in Yew Tree Consortium, che controlla anche la maggioranza dei diritti di voto dell'offerente Amr GP.