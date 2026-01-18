ATFlow riorganizza le file del suo top management. Nuovi incarichi per Fea, Rovito e Ferrari

ATFlow ha annunciato un riassetto del top management a supporto dello sviluppo del business sul mercato nazionale. La società è specializzata nell'importazione e distribuzione in Italia di brand automobilistici e rappresentante dei marchi Kgm, Xpeng e Ineos Automotive. Gian Leonardo Fea, già managing director di XPeng Italia, assume il ruolo di chief strategy officer e consigliere delegato di ATFlow, con il compito di guidare l'evoluzione strategica dei brand e lo sviluppo di nuove opportunità di business. La responsabilità operativa di XPeng e Ineos Automotive per l'Italia viene affidata a Giuseppe Rovito, nominato managing director e consigliere delegato di ATFlow.

Rovito porta in dote una lunga esperienza maturata in Bmw Italia, dove ha ricoperto incarichi nelle aree sales, pianificazione commerciale e nuovi modelli distributivi. Completa il nuovo assetto Andrea Ferrari, che entra in ATFlow come chief marketing officer, con la responsabilità di coordinare marketing e comunicazione per tutti i brand attuali e futuri del gruppo. Ferrari vanta oltre 25 anni di esperienza nell'automotive, con ruoli di vertice in realtà come Ferrari, Alfa Romeo, Bmw Motorrad, Mini e Nio. È confermato Luca Ronconi come Consigliere ATFlow con delega per il brand coreano Kgm in Italia.