Atlante, raggiunta quota mille stazioni di ricarica per veicoli elettrici in Italia, Francia, Spagna e Portogallo

Atlante, una delle principali reti di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici (Ev) nel Sud Europa e membro della Spark Alliance, ha raggiunto il traguardo di 1.000 stazioni di ricarica per veicoli elettrici attivate in Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Con oltre 3.500 punti di ricarica distribuiti in tutta la regione, Atlante consente una mobilità elettrica alimentata al 100% da energia rinnovabile. Dall'inaugurazione della sua prima stazione in Piemonte nell'ottobre 2021, Atlante investe nella mobilità elettrica, sostenendo la transizione verso l'energia pulita e utilizzando tecnologie innovative.

L'azienda si concentra sulla ricarica rapida e ultra-rapida e, laddove possibile, integra sistemi di accumulo e impianti fotovoltaici per garantire prestazioni elevate e sostenibilità ambientale. «Raggiungere le 1.000 stazioni non è solo un numero: è un traguardo per Atlante. Un risultato condiviso da tutti gli Atlanters, frutto di oltre tre anni di lavoro intenso, caratterizzati da ostacoli e successi. Si tratta soprattutto di un'ulteriore prova del nostro impegno a guidare il cambiamento verso una mobilità a zero emissioni in Europa» sottolinea Stefano Terranova, ceo di Atlante.