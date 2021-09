Audi accelera trasformazione green, dal 2026 lancerà solo auto elettriche. Abbandono motori a combustione entro 2033

INGOLSTADT - Audi accelera la trasformazione dell’azienda e dal 2026 lancerà sul mercato globale esclusivamente nuovi modelli full electric, mentre la produzione di motori a combustione interna verrà gradualmente interrotta entro il 2033. Lo ha annunciato Markus Duesmann, Ceo di Audi AG, durante la presentazione del piano Vorsprung 2030 che definisce in modo netto l’orizzonte per la conversione alla new mobility. “Il piano Vorsprung 2030 - ha detto Duesmann - consentirà ad Audi di affrontare e vincere le sfide del futuro. I cambiamenti all’interno della società civile si stanno susseguendo a ritmo vertiginoso. Ecco perché acceleriamo la nostra trasformazione”. Con questo impegno Audi conferma il proprio ruolo di pioniere e volano dell’innovazione automotive. “Grazie alla costante propensione al progresso tecnologico, - ha ribadito Duesmann - possiamo contribuire a risolvere parte dei problemi su scala globale, riducendo radicalmente, ad esempio, le emissioni di CO2 e il riscaldamento del Pianeta. Al tempo stesso, ci consideriamo garanti della libertà e mobilità dei nostri clienti”.

Business, mobilità individuale e sostenibilità sono i cardini del piano Vorsprung 2030 a cui Silja Pieh, direttore strategico di Audi AG e il proprio team hanno dedicato un inedito processo di sviluppo della strategia aziendale. Sondando un campione di circa 500 collaboratori, appartenenti a tutti i livelli gerarchici e Paesi, inclusi i top market Cina e Stati Uniti, sono state analizzate oltre 600 tendenze globali nell’ambito della mobilità, con un’estensione temporale sino – almeno – al 2030. Il passo successivo è consistito nella definizione delle aree d’attività strategiche, concordate con il board. Tra i risultati emersi è apparso sin da subito evidente come le vendite e i profitti, inizialmente legati ai motori a combustione interna, siano destinati a orientarsi gradualmente verso le auto elettriche e, in un secondo momento, quando la guida autonoma garantirà un ulteriore potenziale di crescita, verso i software e i servizi.

Oltre al graduale abbandono dei motori a combustione interna, è fondamentale una maggiore differenziazione delle vetture elettriche Audi rispetto alla concorrenza. Un’ulteriore ricerca d’esclusività resa possibile dal rafforzamento della qualità dei prodotti e dalla marcata caratterizzazione del design. Dopo Audi space frame, trazione Quattro, proiettori Audi Matrix Led e svariati brevetti inerenti la mobilità elettrica già disponibili, sono moltissime le innovazioni tecniche firmate Audi il cui elenco è destinato ad allungarsi notevolmente in futuro. Oliver Hoffmann, Membro del board per lo sviluppo tecnico di Audi AG, anticipa alcuni highlight.

“Nell’era della new mobility, Vorsprung non significa solamente propensione all’eccellenza ingegneristica, design all’avanguardia ed elevata digitalizzazione. Non ragioniamo solamente in termini di veicoli. In futuro, l’attenzione sarà rivolta a soluzioni globali, in grado di spaziare dalla gestione dell’ultimo miglio all’infrastruttura di ricarica”.