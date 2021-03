Audi AG sottolinea primato premium Audi Italia da 12 anni. Wortmann (vendite e marketing): «2021 sarà un anno di successi»

INGOLSTADT - Commentando i risultati 2020 di Audi in Italia durante una roundtable che si è svolta via web a margine della conferenza annuale di bilancio, Hildegard Wortmann, membro del board di Audi AG con responsabilità per vendite e marketing, ha detto che "l'Italia è molto importante per Aud non solo perché rappresenta il nostro quinto mercato mondiale ma anche perché vede la presenza di Audi AG con i tre tradizionali marchi Lamborghini, Ducati e Italdesign, che sono sinonimi di performance, eccellenza, emozioni e tecnologia".

La Wortmann ha ricordato che Audi Italia, nonostante le limitazioni, ha saputo tutelare la sua leadership nel mercato premium per il 12mo anno. "Credo che essere il campione da 12 anni consecutivi - ha detto - sia una performance straordinaria. E con oltre 50mila vetture consegnate Audi Italia ha addirittura migliorato leggermente la sua quota di mercato".

Nel ribadire che anche le vendite di Audi e-Tron, con oltre 400 immatricolazioni, hanno superato in Italia i volumi della concorrenza, la responsabile per vendite e marketing di Audi AG, ha ringraziato Fabrizio Longo e tutto il suo team "per questo fantastico lavoro". Hildegard Wortmann ha anche confermato che l'azienda punterà anche in Italia sulla elettrificazione, a cominciare dal lancio del suv Q4 e-Tron. Abbiamo obiettivi ambiziosi nel 2021 e vogliamo crescere significativamente anche nel vostro mercato. La domanda dei clienti è forte e il portafoglio dei prodotti è giovane. Sono le premesse perché il 2021 sia un anno di successo per Audi anche in Italia".