Audi, si allarga il Competence Center di Neuburg. Nuovo edificio per produrre la power unit per la Formula 1

NEUBURG - Un nuovo edifico di circa tremila metri quadri per il Competence Center Audi Motorsport di Neuburg an der Donau che si espande. Sarà qui dove verrà realizzata la power unit con la quale Audi debutterà in Formula 1 nel 2026. Nel nuovo edificio verranno installati innovativi banchi prova e i lavori di ampliamento sono partiti questa settimana. Il Competence Center Audi Motorsport di Neuburg an der Donau, inaugurato nell’estate del 2014, è il centro d’eccellenza dei quattro anelli dove vengono coordinate le attività sportive del marchio. A Neuburg sono state realizzate vetture importanti per la storia del motorsport, come il prototipo elettrico con range extender Audi RS Q e-tron, vincitore di quattro tappe alla Dakar 2022, Audi R18 e-tron quattro, prima racing car ibrida a trionfare alla 24 Ore di Le Mans, Audi RS 5 Dtm e le monoposto protagoniste in Formula E.

Lo sviluppo della power unit destinata alla Formula 1, costituita da un motore elettrico, una batteria, l’elettronica di gestione e il propulsore a combustione, è già in corso presso lo stabilimento di Audi Formula Racing GmbH a Neuburg. Il propulsore elettrico sarà potente quasi quanto il propulsore termico e verrà portato in gara grazie alla partnership con la scuderia svizzera Sauber. «Il Competence Center Audi Motorsport - ha affermato Oliver Hoffmann, membro del board per lo sviluppo tecnico di Audi AG - costituisce la base ideale per il progetto Formula 1. La sede di Neuburg è stata progettata sin dall’origine per affrontare sfide tecniche e sportive assai complesse. Tanta lungimiranza si rivela oggi più che mai preziosa, dato che grazie alle strutture esistenti siamo stati in grado di iniziare il lavoro in vista del debutto nel 2026 nella massima serie dell’automobilismo sportivo».